男星張藝興是韓國男團EXO前成員，帶著超高人氣回大陸發展，無論是音樂、戲劇和綜藝都有不錯的發展，不過，在全球疫情嚴峻的情形下，在實境秀中發高燒卻不需要做PCR檢測，遭網出征是「防疫破口」；豈料，不到一個月張藝興又被爆料，在實境秀找人幫做事，和節目初衷不符，引發網友撻伐。

張藝興加入實境秀節目《嚮往的生活》，該節目主打讓明星體驗農村生活，大大小小雜事都身體力行，包括打掃、料理或其他家務事；日前節目卻露餡，來賓們說好分工合作，黃磊負責做菜，張藝興被分配洗碗，但黃磊在廚房時，有一位阿姨在做清潔，網友看不下去跳出來爆料，「節目在我家這邊拍攝的，我媽說請了兩個阿姨去洗碗的」。

張藝興近日被爆料，在實境秀找人幫做事，和節目初衷不符，引發網友撻伐。(圖/ 摘自張藝興微博)

消息曝光後，立刻讓大票觀眾傻眼，痛批節目不符宗旨，紛紛不留情表示，「這就是我嚮往的生活，有人幫洗碗」、「難怪不好看了，碗都不自己洗，完全是做做樣子」「難怪每次吃完飯都轉到另一個房間聊天、遊戲，然後洗澡睡覺，第二天又是乾淨整齊了」。

不過，在網路上瘋傳「洗碗阿姨」一事後，《嚮往的生活》導演突然發文，「洗碗阿姨？不會是我吧」，被認為在否認傳聞，更有粉絲分享張藝興洗碗畫面幫澄清；但仍有不少人質疑，直言那些畫面可以剪接，猜測「張藝興可以在鏡頭前假裝洗碗，拍好畫面後再叫洗碗阿姨」。

而張藝興先前才因為在《嚮往的生活》中，出現感冒發燒症狀，但沒有到醫院PCR檢查，遭譴責是「防疫破口」；但隨後有粉絲貼出防疫規定細節，提到該節目在3月錄製，3月11日就結束拍攝，防疫規定在3月11日才開始執行，所以張藝興並沒有違反規定。