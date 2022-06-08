投行美銀發表最新報告，預期人民幣將會加快貶值，將2022年底人民幣兌美元目標價預測由原來的6.8元調整至7元，2023年第一季進一步貶至7.1元。該行對人民幣最悲觀的預測亦由原先的7.2元調整至7.5元。

香港信報報導，美銀報告指出，由於大陸貨幣政策和增長周期性與世界其他地區出現分歧，使短期利差動態轉弱；在貨幣寬鬆下，人民幣將加速貶值、或充其量只能保持穩定。不過美銀認為大陸資金外流情況則仍屬可控。

報告稱，人民幣需要貶值更多，以緩解相對緊張的金融環境。從好的方面來看，是大陸的貨幣環境開始寬鬆，但不利的是其寬鬆程度相對亞洲其他經濟體仍很小，且自3、4月才開始。美銀認為人民幣實際的匯率走弱程度仍舊不足，需要更多的名義貶值。

美銀表示，財政及貨幣政策成功配合，再加上人民幣貶值，將可為大陸2023年取得更好的增長，並為2023年下半年末人民幣兌美元匯價穩定於6.9元水準奠定基礎。