國民黨桃園市長提名風波，將隨著前台北市議員羅智強退選告一段落？據媒體報導，綠營內部最新桃園市長民調結果顯示，若民進黨中央徵召新竹市長林智堅參選，對上國民黨徵召的前行政院長張善政，林智堅以37%支持度贏過張善政的33%；若民眾黨立委賴香伶參選、形成三腳督的局勢，則林智堅跟張善政將各以33%打平。

據《鏡新聞》7日報導，羅智強宣布退選桃園市長之後，藍營完成整合，全力輔選張善政。而民進黨雖然還未提名，但黨中央若徵召林智堅參選桃園市長，根據民進黨內部民調顯示，在藍綠對決情況下，林智堅以37%支持度微福領先張善政的33%；若賴香伶參選、形成三腳督，林智堅跟張善政各以33%的支持度打平，賴香伶則獲得13%支持度。

報導也曝光張善政「內閣級」輔選團隊，據悉，團隊成員涵蓋各領域專長，由前行政院副院長杜紫軍領軍，還有前農委會主委陳保基、具備教育文化專長的前立委陳學聖、擁有醫學環境專業的前立委陳宜民，以及相當重要的經濟學者林祖嘉。

陳學聖受訪表示，已經就定位很久了，先前因為人選爭議還在糾結中，但是都有持續在準備，現在羅智強退選，大家陸續就位後，相信很快就可以看出成績。