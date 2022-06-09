四十歲的我，在人際關係上分合多次，發現那些坦率地承認某些物種就是跟我不合的人，反而好相處。畢竟我們已經生活在近代，人類文明已經多元到不需要符合每個人的價值觀就能活著。於是，社會教我的是，不用跟每個人做朋友。

我是在站立幫（注：由台灣喜劇之父張碩修成立的全台第一個喜劇團體）學會討厭的感受，那是我三十歲左右的事。在那之前，原生離異家庭導致我向外發展，在朋友群中常常是領導位置，外向、活潑、幽默、好相處是我的標籤，從來沒遇過交朋友這麼辛苦的局面。

可是，脫口秀不只是交朋友啊～我們要負擔的是各自段落的笑點，還要在團隊演出中合作。自編自導自演的演出中，牽扯的不只是隨和程度，還有更多來自個人的創作，也就是「個人價值觀」。

什麼東西好笑？這來自於個人的背景與觀點。當一群男生聚在一起時的幹話，集結成一齣現場喜劇，唯一的女生要隨和地飾演花瓶？還是要板起臉說「這根本就不好笑」？

這兩種情況我都嘗試了，甚至跟著台上的音樂節奏高喊：「前女友，婊子！」看著當事人變臉離開演出場地，經過我的身邊，有個抽離的我在捶打自己：「黃小胖！你是誰？」那一幕午夜夢迴時常常出現，我真的知道自己在幹什麼嗎？

為了舞台機會，我願意討好，討好觀眾、夥伴，卻忘了討好我自己。第一年的演出，充滿自我懷疑。用二十八年確認夢想站上舞台的我，不喜歡這些製作背後的價值系統，我學會很多貶抑女性的名詞，出演更多被幻想的角色，我努力地變得更漂亮來迎合主流價值、表現隨和，直到當我反彈時招致「情緒化」的回應。

不會吵架的我，在每次團練會議中表現冷漠、嚴肅、哭泣，都無法好好解釋自己身為女性的無奈與受傷。我覺得有些觀點很難笑，但他們笑瘋了啊！在笑點為上的世界中，要怎麼表現生氣才對？要怎麼樣表現生氣，才能是他們心中懂幽默的女性？

五、六年來的「鬧不合」，因為一個導火線，我離開站立幫。而後，經歷結婚、生子，再度回歸演出「十光機」，沒有太多的和解動作或剖心時刻，因為時間夠我們長大成熟。我們開始懂，爭吵都是在辯證自我，都是讓我們更成為「自己」。而成為自己的過程中，不能抗拒衝突，也不需要別人欣然接受蛻變的你。

徵婚起笑觀眾合影。(圖/大好書屋提供)

(本文摘自《喜劇媽媽桑幽默表達學》/大好書屋)

【內容簡介】網路時代，隨時都要展現自己才有機會發光！不敢開口怎麼辦？沒有觀點、沒有特色怎麼辦……黃小胖說：「不要設立一個希望所有人都會喜歡的標準，學會主觀思考，才能讓你被看見、被聽見！」書中集合各種面向，從性別角色、傳統教育、戀愛婚姻、社交關係等議題，看黃小胖如何展現自己的觀點、價值與熱情，透過言語、肢體表達，不僅做自己，也能擁有好人緣！

・接受討厭別人的自己，讓勇氣誕生出來

・把面具當配件，跳脫「我是誰」的焦慮感

・能夠自己作主，也才知道哪裡可以妥協

・善用標籤，率先為自己定位、增加存在感

「說話，是最簡單的創作！」黃小胖認為，表達與幽默並非招式拆解，而是綜合感受，唯有向內探索、認識、擁抱真正的自己，才能自我定位，也能幫助別人認識你、印象加分，進而重視你想表達的內容，讓你的思考與觀點更有影響力！

【作者簡介】黃小胖

脫口秀舞台、各式主持經驗逾12年，為台灣最早期脫口秀表演團「站立幫」成員，於卡米地喜劇俱樂部演出7年、超過100場節目。中國《超級演說家》第一屆節目唯一進入準決賽選手，兩岸三地、新加坡皆有國際表演經驗。已完成《美麗笨女人》、《老閭娘不娘》、《你媽的秀》、《胖・十年》等9檔個人秀。2020年與創作歌手PiA吳蓓雅共同合作，創作結合脫口秀與現場音樂Live秀的《戀愛太危險》。

曾為許多藝人、KOL及議員授課教學，並任多所高中、大學戲劇、話劇社指導老師。目前重心放在製作、培育全台唯一以女性議題為導向的脫口秀團體──「好好笑女孩Comedy Girls」團員訓練指導，培育30位以上極具個人舞台魅力的諧星，且持續增加中。