國民黨主席朱立倫在美國智庫布魯金斯研究所與接受自由亞洲電台訪問，清楚地提出他個人的看法，沒有任何一點保留，全面倒向了美國。

朱立倫的發言有幾個重點：一、國民黨從來不是一個所謂的親中政黨；二、國民黨從創黨開始，到歷任執政，即便是在野的時候都是親美的立場；三、不主動提「九二共識」，而代之以與北京「基於原則的交往」；認為九二共識是「創造性模糊」，是「沒有共識的共識」；四、提出「積極備戰」的國防政策，包括「調整軍事投資強化不對稱戰爭，軍購優先因應未來5到10年的突發事件」。

綜合以上各點，不論朱立倫對國民黨的歷史認識是否有誤，朱主席已清楚表明，他領導下的國民黨是個「不親中全面親美」的政黨，以往的「九二共識」並沒有「共識」，此次烏克蘭抗俄所採的城市「不對稱作戰」模式將是未來台灣援用的戰術思維。朱主席的觀點，完全符合美國的要求。美國想聽的，朱主席全說了。

朱立倫應該是國民黨歷任主席中，對美國最全面「一邊倒」的主席，也是歷任主席中最不願意碰觸兩岸議題的主席了。這應該不只是他為了國民黨勝選2022年或2024年的路線，而是朱立倫發自內心認同的路線。

這條「向美一邊倒」路線基本上與民進黨的路線重合了，在朱主席任內，朝野兩黨對於「外交、兩岸、國防」政策的認定也幾乎完全重疊。毫無疑問，美國是絕對的贏家，但國民黨的未來，台灣的未來呢？

朱立倫的「向美一邊倒」，其實也是蔡英文的路線，這路線能否幫助國民黨贏得2022選舉？能否幫助朱主席贏得2024的總統參選權？我們靜觀其變。但是在朱主席任內，兩岸關係惡化敵對，國共關係冰凍脆弱，這應該是民進黨極為樂見的。對民進黨而言，朱主席的「向美一邊倒」路線應該不易搶到綠營的選票，但喪失藍營選票卻是極有可能。

朝野兩黨在美國面前都彎腰屈膝了，這對台灣而言絕非好事。如同北約東擴以遏制俄羅斯，美國正在部署其遏制中國大陸的印太經濟與安全架構。牽動俄羅斯最敏感神經的烏克蘭，成為美國下手的對象，台灣朝野都爭相一面倒向美國，美國更方便利用台灣來挑動中國大陸最敏感的神經了。澤倫斯基是美國的棋子，在「向美一邊倒」的台灣朝野，又何愁找不到台灣版的澤倫斯基呢？

朱立倫做出向美國一邊倒的宣示，但是美國會像對民進黨一般的對國民黨放心嗎？畢竟國民黨沒有可以被美國綁架的「台獨神主牌」，而且國民黨的黨章與政綱，甚而絕大多數的黨員還是認同「九二共識」的，並不全然支持「向美一邊倒」。

做為國民黨的領導人，朱立倫當然有權力表達他的看法，這次他的確已經向美國交了心、表了態，但回到台灣後，問題才開始。朱立倫的「向美一邊倒」政策是否要在全代會時列入政綱，以得到美國的真正信任？2022年的選舉，也將反映其「向美一邊倒」政策能否得到藍營的支持？

「向美一邊倒」是朱立倫的真心認同與期盼，我們可以了解，但是「向美一邊倒」可以成為板上釘釘，或最終只是曇花一現？會讓國民黨重振再起，或是加速下墜？我們就拭目以待吧！（作者為孫文學校總校長）