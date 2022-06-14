旅遊電商易飛網推出「Fun暑假 親子旅行這樣玩」迎接暑期旅遊旺季，並針對團體遊程及華信假期等自由行商品，釋出最高享第2人現折千元的早鳥優惠。易飛網指出，儘管邊境政策逐漸鬆綁，但旅行社禁團令持續、返台旅客仍有居家檢疫要求、國內5歲以下孩童未能接種疫苗及日本尚未開放自由行觀光客入境等4大限制下，國人出國需求恐尚無法見到立即且明顯的復甦，故可預期國旅近期仍是市場主力。

易飛網董事長周昀生表示，出境旅遊在4大限制下，出國市場尚無法見到立即且明顯的復甦，易飛網仍穩健佈局國旅市場，並針對暑假檔期推出優惠活動，輔以政府祭出的振興措施挹注，盼能提供市場誘因，並提供旅人多元化的旅遊商品選擇。

周昀生表示，本次易飛網活動強打最夯離島首選馬祖，馬祖連續6年蟬聯「幸福城市」非六都冠軍寶座，即使近日受本土疫情攪局，觀光客數較往年仍有6至7成，而易飛網總代理的南北之星快輪即提供旅客最佳交通解決方案。

另其他商品亮點包括團體遊程第2人折扣千元、金門4天3夜2000元有找超優惠行程、台東2人成行太平洋沿岸翱翔飛行體驗、華信假期自由行第2人現折600元等。