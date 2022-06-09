近幾年醫學界對阿茲海默症投入大量資源進行病理研究後，各種研究成果日新月益。最近在權威醫學期刊上發表的研究指出，原先有關阿茲海默症由β-澱粉樣蛋白的斑塊在大腦神經元堆積造成的理論可能有誤，而另一種病理起源理論指向大腦清除廢物機制失調，很可能才是阿茲海默症的病因。這項新發現將使阿茲海默症治療出現新的方向。

過去數十年來研究大多集中於大腦神經元上所形成的β-澱粉樣蛋白斑塊，認為這種異常狀況可能是導致神經元退化的主要病因。此一病理是由發現此症的德國精神病學與病理學家阿洛伊斯．阿茲海默（Alois Alzheimer）醫生透過屍檢觀察所做成的病理推論，此症也因他的研究而得名。

科學家發現，在對5種不同實驗模型的小鼠進行觀察後，罹患阿茲海默症實驗小鼠的神經細胞在β-澱粉樣蛋白斑塊尚未堆積之前，就已出現細胞自噬失調的現象。（圖／Shutterstock)

早先醫界認為β-澱粉樣蛋白形成的斑塊可能造成大腦損傷，相關醫學研究大都針對如何清除這些病變上，但是數十年來的有關β-澱粉樣蛋白斑塊一系列療法在臨床試驗都未獲得成果，很多研究人員因此認為，最初對阿茲海默症成因的理解可能有錯。

權威學術期刊《自然-神經科學》（Nature Neuroscience）近日以封面文章形式發表一篇研究，對阿茲海默病的β-澱粉樣蛋白假說提出新的挑戰。美國紐約大學格羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）和納森克萊恩研究所（Nathan Kline Institute）的科學家們在這份新發表的研究報告中指出，在對5種不同實驗模型的小鼠進行觀察後，發現它們的神經細胞在斑塊尚未堆積之前，就已出現自噬機制失調的現象。這種細胞的自噬作用可以理解為細胞日常清除細胞內廢棄物與回收的過程，它利用細胞內的溶酶體將功能受損的元件分解、去除，或進行循環再利用，以保持細胞的健康，維持其穩定運作。

研究人員以自噬探針與顯微鏡觀察具有螢光效應的影像後發現，罹患阿茲海默症的實驗小鼠神經元內自噬空泡會在細胞核周圍出現類似花朵的環狀物。（圖／

研究人員以自噬探針與顯微鏡觀察具有螢光效應的影像後發現，罹患阿茲海默症的實驗小鼠神經元內自噬空泡會在細胞核周圍出現類似花朵的環狀物。他們同時發現細胞的溶酶體出現了酸性變化，而酸化的溶酶體活性會降低，影響了細胞自噬泡內代謝廢物的分解、清除和回收。而在自噬泡內無法分解的廢物當中也發現了初期形態β-澱粉樣蛋白，有些受損細胞裡面的β-澱粉樣蛋白已聚集起來形成絲狀纖維，在另一些受損較重的神經細胞內甚至發現有完全成形的β-澱粉樣蛋白斑塊，而這兩者都是阿茲海默症的重要指標。

小鼠神經元內自噬空泡會在細胞核周圍出現類似花朵的環狀物，同時也發現細胞的溶酶體出現了酸性變化，影響了細胞自噬泡內代謝廢物的分解、清除和回收。圖為小鼠神經元花環狀物的超微結構表徵。（圖／Nature Neuroscience)

這項該研究的首席研究員Ju-Hyun Lee博士說，「這項研究結果首次將阿茲海默症觀察到的神經元損傷歸因於腦細胞溶酶體的問題，亦即β-澱粉樣蛋白最早出現的地方。」這與過去將神經元損害歸因於細胞外堆積的β-澱粉樣蛋白的理解完全不同，另一位研究員Ralph Nixon教授補充說，「這項發現改變了我們對阿茲海默症形成與發展的理解，也解釋了為什麼那麼多用於去除β-澱粉樣蛋白斑塊的實驗性療法都未能阻止疾病進展。」

台灣歷次老人失智症盛行率調查結果大約在3.4%至4.97%之間，目前全台65歲以上失智症患者總數近29萬人。患者的生活照護成為一般家庭心理上與經濟上的沉重負擔。（圖／Shutterstock)

研究報告最後說，根據這些新發現，科學家們認為未來開發療法應該集中在逆轉溶酶體功能障礙和重新平衡大腦神經元內的酸水平。目前他們已經在嘗試實驗性療法來治療這項研究觀察到的溶酶體問題。

科學家們認為未來開發阿茲海默症療法應該集中在逆轉溶酶體功能障礙和重新平衡大腦神經元內的酸水平，目前他們已經在嘗試實驗性療法來治療這項研究觀察到的溶酶體問題。（圖／Shutterstock)

阿茲海默症是老人失智症最常見病因，據台灣衛福部數據顯示，歷次65歲以上老人失智症盛行率調查結果約在3.4%至4.97%之間，目前全台65歲以上失智症老人總數近29萬人，預計到2030年將會增加到32萬人。罹患阿茲海默症導致失智的病患會逐漸失去記憶與認知功能，患者的生活照護成為一般家庭心理上與經濟上的沉重負擔。在阿茲海默症病理研究有了新的進展後，只要研究方向正確，以現在醫藥研發能力，應該很快就能開發出治療藥物，這對受困於失智的病患與家屬來說都是令人振奮的好消息。