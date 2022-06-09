基隆八斗子海豹岩近年爆紅，但出現遊客爬上岩石拍照、亂丟垃圾等亂象，當地民眾2018年向基隆市政府提報為自然紀念物，盼維護生態。產業發展處9日舉行公聽會、說明會，預計最晚8月送審議委員會。

海豹岩是基隆特殊的地質地層加上海浪拍打形成，位在漁村僅存的原始海岸「大坪潮間帶」。2018年，從小生長在八斗子漁村的市民郭滄烈，在大坪海岸礁岩上拍攝黑鳶時，意外發現海豹岩，經媒體報導後爆紅，吸引許多遊客前來朝聖，卻有許多人亂丟垃圾，導致環境髒亂，危害大坪潮間帶生態。

因此，基隆野鳥學會於2018年10月11日向基隆市政府提報，將海豹岩列為自然紀念物，保護潮間帶生態。基隆野鳥學常務理事會沈錦豐表示，提報為自然紀念物後，民間團體已有一系列宣傳，包括2020年以「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」獲第5屆綠獎肯定，另以3D列印方式製作海豹岩模型，希望未來可以成為八斗子打卡點，降低對生態衝擊。

產發處9日舉辦公聽會、說明會，邀集地區民眾、地方團體針對提案細節進行討論，另請台灣大學教授林俊全進行評估，並將持續搜集各方意見至20日，最晚8月送審議委員會，若通過即成為地方級自然紀念物，後續會對外公告，再送往中央備查。

沈錦豐指出，如果未來海豹岩順利指定為自然紀念物，希望社區能多付出一些心力維護管理，營造成政府與民間組織的良性合作模式。此外，若要建立告示牌，為避免破壞海岸，盼設置在大坪停車場的入口處及忘憂谷，能俯瞰海豹岩的海崖步道旁。