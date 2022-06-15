網美風格的雞蛋糕，只有在基隆城博會限定。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

假日期間來基隆左岸，可以點份網紅咖啡，感受悠閒氣氛。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市現正舉行的「2022城市博覽會」將會持續到19日，對外地的民眾來說，這個以整個城市策展的活動，除了各展區的活動外，基隆市政府也與在地的店家合作，在西一碼頭安排了「基隆左岸市集」，民眾可以在這裡悠閒漫步，消費打卡還可免費獲得城博會專屬口罩。

基隆市城博會的A展區，除了西二倉庫的主展區以及舊火車站的時代基隆等展區外，民眾也可以從國門廣場沿著港邊往下走，就能看到位於西一碼頭上的基隆左岸市集。

基隆左岸商家不僅邀約在地店家參與之外，更聯合台北知名品牌聯手打造左岸風格生活，有基隆以千層鳳凰酥聞名的「三奇壹號」咖啡，混和不同口味創造基隆獨特伴手禮。

漢堡餐車起家，用手沖咖啡搭配濃郁檸檬塔的「抵家咖啡」；也有網美打卡風格的「紅玉滿赤心雞蛋糕」，用愛心雞蛋糕形狀烙印上Keelung Logo，並特製脊龍（基隆）雞蛋糕呼應城市博覽會。海景第一排的「啤酒肚釀製」，此次特別帶來8種不同口味啤酒，從淡到濃，從酸到甜，為炎炎夏日注入一道清涼滋味！另市府也安排快閃餐車，帶給民眾假日小驚喜。

為讓觀展民眾可以輕鬆享受左岸風格生活，基隆市政府特地提供城市博覽會專屬口罩限量贈送，只要於左岸店家消費打卡即可獲得，數量有限送完為止。有關城市博覽會詳細資訊和各項展演活動時間，請洽「2022城市博覽會」官網，https://www.2022cityexpo.tw/。

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