同欣電(6271)周三召開股東會，通過承認公司110年度盈餘分配案，每股配息9元，以及現金減資1元，等於股東可拿回每股10元現金，以周三收盤價254.5元計算，現金殖利率3.53%。同欣電通過本公司資本結構調整案，和通過簡易合併子公司勝麗，並全面改選董事，而呂紹萍榮退，總經理由張嘉帥接任。

同欣電全面改選案，當選名單如下，董事為昶欣投資股份有限公司代表人賴錫湖(公司副董事長)、陳泰銘(公司董事長)、寰泰有限公司代表人張嘉帥(公司營運長)、寰泰有限公司代表人陳本記(凱美副總經理)、士亨興業有限公司代表人蔡淑貞(興邦國際董事長暨總經理)、凱美(2375)電機代表人陳淑慧(凱美會計主管)；獨立董事為邱達勝、蔡岳祥、穩懋(3105)董事長陳進財。

同欣電全面改選後選任董事長及副董事長，由陳泰銘、賴錫湖續任正副董座，而原總經理呂紹萍於111年6月8日榮退，由同欣電營運長張嘉帥接任總經理一職。

同欣電每股配息新台幣9元，除息交易日為7月4日，最後過戶日為7月5日，停止過戶期間為7月6日至7月10日，除息基準日為7月10日，現金股利發放日為7月22日。

同欣電業經111年6月8日股東常會決議通過辦理現金減資。為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東投資報酬率及公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股東股款。現金減資金額，公司目前實際已發行股份總數為普通股1億7869萬425股，現金減資金額訂為新台幣1億7869萬420元，消除股份1786萬9042股，減資後普通股預計為1億6082萬1383股。

同欣電簡易合併勝麗國際股份有限公司，由於公司合併100%持股之子公司，無新增發行新股，擬訂6月30日為合併基準日。

展望111年，COVID-19疫情仍未見緩解、美中貿易衝突持續及客戶對ESG的要求與重視等議題，導致全球能源及原物料成本持續看漲、供應鏈及物流供應持續吃漲、人才競爭及人力成本持續上升等經營壓力下。公司將聚焦於各成長產業、提高生產效益、整合企業資源以反應外部環境之變化，並審慎樂觀看待公司未來業績表現及營運展望。

未來同欣電發展策略，將持續在台投資，秉持根留台灣，除八德廠房將啟用，並擴大新北、桃園、新竹廠區產能，以提高生產規模及效率。調整客戶及產品組合，將聚焦於通訊及元宇宙、車用、能源及生醫等成長產業，發展高附加價值產品。