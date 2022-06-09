櫃檯買賣中心公告修正「證券商自行買賣外國債券交易辦法」，開放證券商買賣外國證券化商品業務，並自111年6月13日起施行。

為推動資本市場金融商品多元化發展，並提高證券商業務競爭力及滿足國人對外國證券化商品投資需求，櫃買中心公告修正「證券商自行買賣外國債券交易辦法」，開放證券商買賣外國證券化商品業務。

櫃買中心表示，配合主管機關資本市場藍圖，該中心持續推動證券業務商品多元化發展，已獲主管機關同意開放證券商自行買賣不動產抵押貸款債券(MBS)及抵押債務債券(CDO)業務，並且考量外國證券化商品種類繁多及複雜性較高，現階段只開放這兩項與債券性質相近的證券化商品，且商品信評應達BB級以上，此外，投資人亦限制在專業機構投資人及高淨值投資法人兩類。

櫃買中心指出，國內專業機構投資人一直對外國證券化商品有實質投資需求，並持續於境外投資該類商品，本次業務開放後，國內投資人即可於國內與證券商直接交易，並且更容易取得市場報價資訊，降低海外投資成本與資訊落差。