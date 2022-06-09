就在俄軍2月底侵略烏克蘭，向首都基輔推進時，烏克蘭國防軍獲取了一位無人機高手的幫助，得以摧毀一列從西而來，逼近當地的軍車。
據加拿大《環球新聞》（Global News）報導，這位名叫波克拉薩（Andrii Pokrasa）的15歲少年接獲任務後，便在自家附近出動無人機，一發現俄軍車隊的位置，便通報烏克蘭部隊，摧毀敵方軍車，成了捍衛家園的英雄。
烏克蘭無人偵察部隊指揮官卡斯亞諾夫（Yurii Kasjanov）說，波克拉薩是當地唯一經驗豐富的無人機高手，「他是真正的英雄，烏克蘭的英雄」。
不過，波克拉薩說，那次經驗「非常、非常可怕」，但他不希望俄軍佔領他的家鄉。他說，由於烏克蘭民防部隊需要全球定位系統（GPS）為俄軍車隊定座標，以鎖定目標打擊，因此找上他。這位少年說，軍方提供了俄羅斯車隊的大概位置，而他的目標則是找出確切座標，並提供給烏軍。
波克拉薩說，那是沿著日托米爾（Zhytomyr）路行進的最大車隊之一。由於其中一輛卡車車燈亮了很久，所以他們才能設法找到車隊。
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