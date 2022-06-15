歐洲聯盟（EU）最高飛航安全主管機關今天表示，西方國家製造的飛機持續在俄羅斯境內飛行，無法取得備用零件與適當維修，讓人非常擔心它們的安危。
俄羅斯對烏克蘭採取「特殊行動」後，歐盟和美國限制俄國取得備用零件。
歐盟航空安全總署（EASA）署長基伊（Patrick Ky）今天表示：「這非常不安全。」
基伊表示，主管機關沒有足夠資料，無法得知許多在俄羅斯境內飛行的飛機近月是否出現安全問題。
基伊指出，監管機構應「逐案」考量俄羅斯提出的豁免要求。他說，贊成在「有人道理由時」審視特定個案，「但不該成為常態」。
基伊說，有聽說俄國不得已會拆解飛機以供其他架使用。他說，風險會隨時間增加，「6個月內，誰知道？1年內，誰知道？」
3月初，波音公司（Boeing Co）和空中巴士（Airbus SE）表示，暫停向俄羅斯航空公司供應備件。4月，美國聯邦航空總署（FAA）下調其對俄羅斯的航空安全評級，稱該國的聯邦空中交通局（Federal Agency for Air Transport）未遵守規定國際民航組織（ICAO）安全標準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。