大車隊(2640)今日召開股東常會，除通過2021年度財報，並通過配發每股3.5元現金股利。

大車隊2021年合併營收20.89億元，年增4.82％，全年稅後淨利2.36億元，每股盈餘4.11元。今年第一季營收6.28億元，年增18.9％，營業毛利2.97億元，年增14％，毛利率47％，營業利益1.28億元，年增23％，稅後淨利1.01億元，年增21.2％，每股盈餘1.78元，營收及每股盈餘均創單季新高。

台灣大車隊執行長林念臻表示，大車隊重視各位股東權益，努力將股利政策維持80％以上發放率，相信優惠股利政策，將持續替股東帶來高獲益。

大車隊集團董事長林村田期許55688成為國人的生活密碼，讓用戶生活更便利，集團持續透過大數據、AI挖掘用戶需求，開放平台及場域，廣邀策略合作夥伴攜手打造「新生活服務生態圈」。

大車隊集團今年成立台灣智慧生活網子公司，結合集團旗下關係企業：台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚汽車保修和台灣大旅遊等，提供650萬用戶洗衣、快遞、居家清潔、代駕、保修、旅遊等各項生活媒合服務，就是要抓緊利基擴大平台經營發展，打造國人跨場域移動生活新型態，致力打造「新生活服務生態圈」，持續提供消費者更便利的生活體驗。