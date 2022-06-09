祥碩(5269)今日舉辦股東會，通過每股配發現金股利26元，總經理林哲偉表示，隨著新品以及大陸遞延的標案，祥碩下半年的營運目標是比上半年好。

祥碩2021年營收60.1億，年減少14%；營業毛利32.1億，年減12%；平均毛利率成長至54%；營業利益為19.37億，年減少22%；稅後淨利為31.9億元，年增加9%；稅後純益率為53%；稅後每股盈餘為46.23元。

祥碩今日股東會也通過每股配發現金股利26元。

林哲偉直言，近期PC端生意績效減緩，主因為烏俄戰爭，且美國Fed升息、通膨等，均衝擊影響終端消費市場買氣與消費者採購意願，再加上大陸的封控等策略，故對今年景氣的看法，不及去年下半年佳，目前PC品牌廠對市場看法會保守一點，但因庫存都高，下半年庫存壓力會比較高。他進一步說，在整個總經環境不好下，每個行業都會受到影響，包括手機、PC和遊戲等，短期來看，車載和資料中心比較沒受到影響。

以祥碩營運面來看，林哲偉表示，因產品銷售穩健，第一季和第二季都還能維持一定競爭力，雖然沒有達到去年底前的預期，但也不會太差，展望下半年，則要觀察視新產品效益與大陸標案開的情況，其中大陸標案因疫情遞延到下半年發酵，祥碩下半年的營運目標是比上半年好。

產能上，林哲偉提到，28奈米產能的爭取如預期，第二季就有第一顆採用28奈米產出的Usb4.0新產品出貨，而在Usb4.0新產品，host和device祥碩均有新品Device部分，NVMe會是第一個產品，已送樣認證，預計今年底、明年初貢獻營收；PCIE Gen5測試晶片明年會有樣品、且第四季可以出貨；Thunderbolt已經送樣品給客戶了，年底可小量出貨，明年會有營收貢獻。

此外，針對歐盟統一通過統一Type C規格，林哲偉回應，該消息已經傳很久，這次是真的塵埃落定了。