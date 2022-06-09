三年來國內疫情反覆，服務業景氣隨疫情起伏，民間消費疲弱不振，企業虧損不斷累積，直至今年4月疫情正式爆發，單日確診數突破萬例，民眾不出門、不消費、不旅遊，自主「類封城」，服務業業績終如雪崩。商總理事長許舒博今日表示，4至5月整體服務業業績衰退約42.49％，有些業者業績大掉8成。

同時今年政府的防疫政策經常滾動修正，如隔離天數，導致企業應變不及、無所適從，不但被迫縮短或調整營業時間，更衍生出企業人力調度困難、快篩劑、消費或履約糾紛等營運問題，對服務業的衝擊正不斷擴大、惡化中。

根據商總會最新調查結果，與今年1至3月疫情爆發前相比，4至5月整體服務業業績衰退約42.49％，其中以餐飲業衰退57.70％最多，觀光旅遊業衰退54.74％居次，其他產業衰退41.26％，交通運輸業衰退35.75％，以及批發零售業衰退31.91％，亟需政府及時紓困，撐過疫情黑暗期。