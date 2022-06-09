經濟部補貼疫情影響的餐飲業行銷補助，上路三周共累計有2.7萬件申請，審核通過有2萬件，補貼金額近13億。由於下周三(15日)即將截止申請，目前預算尚有23億，經濟部估計應該用不完。是否需要延長期限？要觀察這周狀況再予以討論。

餐飲行銷補助方案是幫業者推優惠或折扣補貼一半，開發票店家最高給10萬元、無發票者2萬元，時間從5月16日起到6月15日，為期1個月。

經濟部預算從最初僅6億提升到36億，並簡化申請程序，要讓店家人人有獎。上路三周來，經濟部商業司統計，共湧入2.7萬多家申請，已核近2萬家符合資格，補貼金額約12.9億多元。

如此預算尚餘23億左右，雖預估末周申請量會大增，但可預見餐飲行銷補助會有好幾億剩餘。對是否延長申請期限，經濟部商業司表示，目前還沒有討論延長事宜，可是會看最後一周申請狀況、店家經營壓力，再予以討論。