歐洲央行（ECB）周四例會雖按兵不動，但為了對抗通膨，決議於7月1日結束購債計畫（QE），同時擬於7月例會啟動升息循環，暫定起手式為升一碼，升幅低於市場預期。

由於ECB定調緩步升息，歐元應聲走貶，最低來到1.0669美元，下跌0.5％。

ECB發布聲明指出，「決策委員會決議在7月1日結束大規模的購債計畫，9月時將把目前為-0.5％的基準利率調升至0或更高水位，之後可能還會進一步調高。」

ECB還罕見進一步說明升息計畫的細節，聲明表示，「目前規畫在7月的例會調升基準利率一碼（0.25個百分點），9月例會再度調升，升幅可能超過0.25個百分點。」

按照ECB的規畫，基準利率將於9月轉為正值，將是8年來首度擺脫負利率。

ECB指出，「通膨壓力蔓延且加劇，許多商品與服務的價格大幅上揚。」

ECB總裁拉加德在會後記者會上表示，「我們將確保通膨率回到ECB的2％目標。」

讓ECB貨幣政策由鬆轉緊的主因是通膨遠超出目標，歐元區扣除食品與能源的核心通膨5月年增3.8％，創下1999年歐元面世以來的新高。

包括美國、英國、澳洲與加拿大等已開發國家央行都陸續展開升息，Fed更已兩度升息，基準利率來到0.75％到1％之間，下周例會預計還會再升息兩碼。

ECB決策委員、荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）上個月在世界經濟論壇上表示，「與美國一樣，我們不僅一直低估通膨，同時還低估疫後經濟成長與成長動能，歐洲的高通膨一定隱含著需求面的因素。」

包括諾特等部份ECB決策官員都主張7月例會應該升息兩碼，採取與美國聯準會一樣的激進步調。市場目前預估，ECB年底前總計將升息五碼。

ECB並發布最新經濟成長與通膨預測，今年歐元區經濟成長率由前估的3.7％調降至2.8％，2022年通膨率大幅上修至6.8％，2023年仍達3.5％，2024年降至2.1％，但都還是高於2％的通膨目標。