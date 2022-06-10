對於紐約時報近期一篇文章，標題是「烏克蘭戰爭發展至此，美國難辭其咎」，郭正亮認為，這就是現在主要輿論，點出問題所在，就是美國要支持烏克蘭到什麼程度？

紐約時報6月2日有一篇文章，標題是「烏克蘭戰爭發展至此，美國難辭其咎」，認為雖然俄羅斯是目前烏克蘭衝突的罪魁禍首，但是美國讓這場悲劇性的、局部的、同時也形勢模糊的衝突，演變成了一場潛在的世界大戰。文章引述法國前總統薩柯齊的首席顧問蓋伊諾投稿於《費加洛報》的觀點指出，是拜登政府為首的西方國家誤解了戰爭的邏輯，給這場衝突注入了無法抑制的動力。

耶魯大學博士郭正亮9日在《新聞大白話》分析，這就是現在主要輿論，美國有一點是正確的，就是對俄羅斯軍力的評估，俄羅斯比以前要弱。可是美國沒有算清楚，要支持烏克蘭到什麼程度！這篇文章就點出這一點，美國等於逼戰爭繼續打下去，因為雙邊都沒有退路，又提不出善後計畫，雙方就卡在這裡。

郭正亮披露，去年11月，是誰給烏克蘭信心，參加北約一定成功？不就是美國！去年6月，是誰不要讓烏克蘭參加北約？不就是德國梅克爾！烏克蘭越來越相信美國，所以一路衝到底！所以澤倫斯基理直氣壯罵歐美國家，就在生氣，當初怎講的？

郭正亮直言，芬蘭瑞典要加入北約，歐洲都雙手鼓掌，但是如何對待烏克蘭？澤倫斯基情何以堪。現在大家都在躲，去年鼓舞烏克蘭的人，現在都不見了！