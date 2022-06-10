全家(5903)5月合併營收為74.2億元，月增2.09%，為109年8月以來新高，全家表示，掌握居隔商機仍是營運重點，將以多元商品組合、虛實融合的購物管道加以對應，並首度參戰電商大促「618購物節」，為營運增添動能。

受惠於店數增長、鮮食銷售和居隔商機有效掌握，全家5月合併營收為74.2億元，月增2.09%，年增3.71%，為109年8月以來新高，亦是單月歷史第3高，累計今年前5月合併營收為356.82億元，年增1.86%。

全家表示，5月因應國內確診人數破萬、居家隔離人數飆升，除配合政府開賣快篩試劑，並針對民眾積極防疫、營養補充的需求，店舖現場與會員APP「全+1商城」同步推出自有品牌FamilyMart Collection保健食品、獨家銷售美國保健品牌WEIDER威德的機能飲，多渠道滿足消費者，有效帶動相關品群業績年增4成。

在鮮食銷售中，主食、麵包、甜點等品群表現突出，其中與便利商店女神&百萬網紅－「古娃娃」聯手推出多款茶系甜點，以及與新加坡肉骨茶第一品牌「黃亞細肉骨茶」聯名推出多款東南亞風味主食，都是對準炎夏高溫、訴求清爽開胃的季節型商機掌握。

此外，對應居家自煮人口上揚，「全家」網路購物雙渠道－會員APP「全+1商城」與「全家行動購」網路商城，業績皆相較去年翻倍成長，其中又以冷凍生鮮調理美食最為暢銷。本月亦同步推出「0元網購包裹親友代領服務 」，在疫情下給予居隔民眾便利支援。

截至5月底，總店舖數達4044家，月增14家。

展望6月，全家表示，疫情由北向南延燒，居隔商機掌握仍將是營運重點，將以多元商品組合、虛實融合的購物管道加以對應，且首度參戰電商大促「618購物節」，積極搶攻網購需求，同時因應入夏高溫，各式冰品、啤酒、輕食亦將陸續推出話題新品和活動，皆可望成為驅動營收的動能。