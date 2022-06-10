聯準會（Fed）周四公布報告，受到股市大跌拖累，美國2022年第一季家庭財富呈現2年來首度縮水。

Fed季度全國資產負債表簡報指出，家庭淨值從去年底的149.8兆美元紀錄高點下滑至149.3兆美元，其中企業股票價值約銳減3兆美元，預料本季還將進一步萎縮。上季房地產價值則攀高1.7兆美元。

此為家庭財富自2020年第一季以來首度出現衰退，不過整體而言仍然穩健，家庭財富比疫情前高出32.5兆美元，可望在高通膨時期繼續支撐消費者支出。