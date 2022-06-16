美股四大指數強勁反彈，聯準會(Fed)拍板升息3碼，這可以說是自1994年以來最大幅度打壓通膨，預測未來幾個月經濟將放緩，且失業率上升，升息幅度符合預期，亞股走揚，日韓股漲幅均逾2%，台股今開高99.04點、報在16098.29點，權王台積電(2330)演出秒填息秀，更激勵大盤一度大漲200點、收復5日線、最高衝上16209點，惟其後在量能未同步跟上下，漲幅略為收斂。目前股市已因美國CPI創40年新高而快速修正過，Fed利率決策的公布，正好提供短線利空出盡的反彈機會，但上檔季線反壓仍大不易克服。

權值股部分，台積電(2330)今日開盤上漲9元、開盤價515元，開盤即上演秒填息，漲幅逾1.5%，一度攻克5日線，貢獻大盤約70點，聯電(2303)亦開高震盪，漲幅逾1.5%，股價持續在5日、月線附近來回震盪。鴻海(2317)一度上漲約1%，大立光(3008)則是開高後漲幅收斂，早盤後小漲約0.5%，日月光控股(3711)大漲逾3%。IC設計指標聯發科(2454)開高走揚，上漲逾1.5%，一度收復900元大關、股價最高達908元，股王矽力-KY(6415)高開走低，一度翻黑小跌，股后信驊(5274)則大漲逾4.5%。

航運股中貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)今儘管開高，但隨後在賣壓調節下，早盤後股價均回到平盤附近震盪，美通過航運改革法，長榮、陽明也遭本土法人調降目標價。航運雙雄則持續有解封題材護航，長榮航(2618)大漲逾2.5%，華航漲幅也約1.5%。其餘台航(2617)、宅配通(2634)漲幅也達1%。

分析師表示，歐美進入旅遊旺季，日韓也開放觀光拚經濟，再加上大陸復工復產，全球用油需求可望擴增，偏偏俄烏戰爭難以休止、OPEC增產意願消極，原物料價格居高不下所引發的高通膨，逼使各國央行只能持續升息來因應。而升息又會造成股價估值修正及經濟衰退的風險，這是當前股市波動劇烈的主因。最新Fed利率決策的公布，升息3碼，正好提供短線利空出盡的反彈機會，惟上檔季線反壓仍大不易克服，另外，宜先觀察量能表現，若大盤量能不繼也將影響反彈強度，萬六沒能站穩則不排除會再下探週二低點15869點。