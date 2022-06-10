知名老牌貿易商「公益國際開發」公司王姓前業務經理、謝姓員工見公司進口Batiste（芭緹絲）乾洗髮產品在台熱銷，決定自立門戶另開公司銷售相同產品搶老東家客戶，暗撈數百萬元；王離職前還將公司營業祕密傳至個人信箱重製，甚至侵占老東家的產品樣品58瓶。公益公司發現後向刑事局報案，台北地檢署依背信、業務侵占、《營業祕密法》等罪起訴王、謝2人。

公益公司創立1950年，早期推廣台灣農產品外銷至國外，之後自國外進口NAS儲能系統、套裝式鋼管柱、電力電纜、通訊電纜等。2011年公益成為跨國公司Church ＆ Dwight的台灣區代理商，推出Batiste芭緹絲乾洗髮，宣稱已成為台灣熱銷第一乾洗髮。

起訴指出，王、謝2人負責公益公司接洽客戶、聯繫簽約、銷售乾洗髮產品，2020年3月2人仍在公益任職期間，私下成立宏達公司亦販售Batiste芭緹絲乾洗髮產品，並向公益客戶蘿芙九九、玩美、祥發推銷Batiste乾洗髮產品，暗中獲取數百萬元利益。

王男2020年4月明知公司仍有產品庫存，卻向電商小三美白業務謊稱，產品5月初才能供貨。另王男2020年1月至4月在公益辦公室，利用公務電腦將公益營業祕密轉寄他個人電子信箱。

此外，2020年4月，王擅自取得公司的乾洗髮產品、女性私密處清潔液樣品共58瓶，帶回住處侵占入己。