大陸華東地區全面復工，嘉澤(3533)預估，第2季有機會比第1季好，美系外資看好嘉澤將受惠桌機、伺服器平台持續升級，決定首次納入追蹤個股，給予目標價1020元，不過受到台股重挫拖累，嘉澤今天股價收低，失守800元關卡。

近期大陸上海加速復工，電子產業鏈逐步恢復正常，加上桌上型電腦新機及伺服器客戶需求穩定，嘉澤5月合併營收回升至22.66億元，年增51.19%，累計前5月合併營收為105.82億元，年增32.6%；嘉澤預估，第2季有機會比第1季好。

美系外資最新報告指出，嘉澤在桌機市占率30%-35%、伺服器市占20%-30%，下半年桌機及伺服器的CPU插槽將升級，而DRAM插槽採SMT製程也將讓單價翻倍，受惠桌機、伺服器平台持續升級，伺服器CPU市場規模成長，產品組合改善，預估嘉澤2022年到2024年毛利率將維持亮眼，營收、獲利年複合成長率分別達15%與18%。

美系外資決定首次將嘉澤納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看1020元；預估股價仍有29%上漲空間。