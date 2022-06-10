美股金龍中國指數9日晚間重挫6.8％，止步三連漲，港股9日下跌145點後，10日早盤開盤跌逾三百點。
香港信報報導，恒指10日開盤跌346點，跌幅為1.6％，報21,522。
國指開盤跌135點，跌幅為1.8％，報7,470。科指開盤跌2.6％，報4,628。
個股方面，阿里巴巴開盤跌3.3％。大陸證監會指出，無成立工作組評估螞蟻集團重啟上市事宜。
騰訊開盤跌2.6％報384.4港元。美團開盤跌3.2％報195.3港元。嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損擴大86％，開盤大跌14.3％。
美股金龍中國指數9日晚間重挫6.8％，止步三連漲，港股9日下跌145點後，10日早盤開盤跌逾三百點。
香港信報報導，恒指10日開盤跌346點，跌幅為1.6％，報21,522。
國指開盤跌135點，跌幅為1.8％，報7,470。科指開盤跌2.6％，報4,628。
個股方面，阿里巴巴開盤跌3.3％。大陸證監會指出，無成立工作組評估螞蟻集團重啟上市事宜。
騰訊開盤跌2.6％報384.4港元。美團開盤跌3.2％報195.3港元。嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損擴大86％，開盤大跌14.3％。
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