聯準會宣布升息75個基點展現其抑制通膨的決心，周三美股主要指數全面勁揚，但美東時間周四清晨，美股主要指數期貨正加速下挫，標普500指數期貨重挫逾1.8%。

美股主要指數期貨盤中由升轉跌，目前道瓊指數期貨跌405點或1.32%，為30,246點。標普500指數期貨跌逾1.8%，那斯達克100指數期貨跌逾2%。

聯準會周三宣布升息75個基點，創下自1994年以來幅度最大的一次升息，此決議符合市場普遍預期。聯準會主席鮑爾表明在7月會議升息50個基點或再度升息75個基點都是「最有可能」的選項，但他不認為升息75個基點將成為常態。

有分析師認為此番發言緩解了投資人對於聯準會可能過於激進的擔憂，帶動美股尾盤急速拉升。

另一派說法則認為鮑爾此番發言展現出該央行將全力對抗通膨的決心。

周三道瓊指數收漲303.7點或1%，為30,668.53點。標普500指數收漲1.46%，為3,789.99點，結束其連跌5個交易日、創下1月初以來連跌最久的低迷走勢。以科技股為主的那斯達克指數大漲2.5%，收在11,099.16點。

儘管周三美股強勁反彈，但周線和月線仍然走低，且主要指數也仍然遠低於其歷史高點。標普500指數和那斯達克指數都已跌入熊市，較其1月和去年11月創下的歷史高點分別下跌約21%和32%。道瓊指數較其1月5日創下的歷史高點下跌17%。

在聯準會宣布升息75個基點後，摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson表示，市場已經做好充分準備，這讓人鬆了一口氣，但升息並不會在一夜之間解決通膨問題。此外，加快升息速度也增加了經濟衰退的風險，而我也不認為這會有助於債券市場。

受升息影響，聯準會決策官員將2022年國內生產毛額（GDP）成長預測從3月預估的2.8%下修至1.7%，2023年GDP成長預測從2.2%下修至1.7%，並將2024年GDP成長預測從2%調降至1.9%。

美國將在周四發布上周初次請領失業給付人數，根據道瓊公司所做的預測調查，經濟學家預期上周初領失業金人數為22萬人。此外，新屋開工數也揭曉，以及Adobe和Kroger將發布季報。