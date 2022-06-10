國民黨主席朱立倫赴美訪問，稱國民黨是親美、而不是親中的政黨，又稱「九二共識是沒有共識的共識」，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10日）表示，這些言論依台灣國家利益而言，本來就是對的，「是前幾年國民黨走歪了！」民進黨立委陳亭妃則質疑，朱主席返台後，還敢批評「共機擾台」嗎？

鄭運鵬在黨團輿情記者會中表示，朱主席訪美若有助於台、美雙方外交等關係都給予祝福，關於朱主席在美國提及國民黨一向親美、永遠反共，這些言論依台灣國家利益而言，本來就是對的，「是前幾年國民黨走歪了！」不要去推託說民進黨扣帽子，所以才會有此次訪美之行。

他說，朱主席在美國所宣示的國防、國家尊嚴、兩岸關係言論等，這是朱主席發自內心準備好了，是要講給國人及美國聽的，大致上立場是對的，但朱提到「九二共識是沒有共識的共識！」美國人不見得聽得懂，但大陸國台辦很清楚回應「要朱立倫頭腦保持清醒！」還是在指揮國民黨，也希望朱主席回台後所提及的符合國家利益、國人要求及兩岸立場可以繼續維持。

鄭運鵬說，朱主席回台之後若正常倫變得不太正常，就不要怪國人認為國民黨是一個親中政黨，要表裡一致，出國後更應該爭取更好的國際地位，大致來說，朱希望擺脫親中政黨的標籤，希望他回國繼續做到。

陳亭妃質疑，最近大家都在問朱立倫怎麼了？到美國就換了腦袋嗎？當他回到台灣，第一句話會怎麼說，國民黨真的是親美反共的政黨嗎？朱立倫回到台灣還敢批評「共機擾台」嗎？