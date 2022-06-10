觀光旅遊產業近期搭上邊境解封題材及國旅補助提前上路，以及暑期旅遊旺季即將到來等利多題材，終於迎來暖陽，擁有主題樂園與連鎖飯店的海灣（3252），近日股價持續大漲，今（10）日再度爆量大漲、盤中最高衝到23.6元，漲幅逾9％！
海灣股價從5月初最低16.10元，一路漲到今日最高價23.60元，漲幅逼近五成，外資也已連續買超多日！
海灣受惠於台中兩家防疫旅館住房率滿檔，挹注5月營收0.47億元，年增約65％；前五月累計營收2.58億元，年增約54％，業績表現亮眼！
觀光旅遊產業近期搭上邊境解封題材及國旅補助提前上路，以及暑期旅遊旺季即將到來等利多題材，終於迎來暖陽，擁有主題樂園與連鎖飯店的海灣（3252），近日股價持續大漲，今（10）日再度爆量大漲、盤中最高衝到23.6元，漲幅逾9％！
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