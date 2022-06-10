訊連(5203)擴大產品線布局，公布二項專為商業應用需求而生的解決方案FaceMe TimeClock與FaceMe Smart Retail，主打強大功能、高準確度與絕佳的辨識效能。FaceMe TimeClock解決方案藉人臉辨識改善員工考勤打卡流程，FaceMe Smart Retail則專攻零售產業，利用人臉辨識技術分析顧客行為偏好，並加以瞭解客群屬性、人流分布等。二項解決方案皆利用訊連FaceMe Platform所開發，該雲端平台提供各項人臉辨識API，讓業者按自身需求打造專屬商業應用。

FaceMe TimeClock為考勤設計的人臉辨識解決方案。員工可透過刷臉完成打卡，FaceMe TimeClock會將其即時臉部資料與加密臉部特徵值進行比對，辨識人員身分並準確追蹤出缺勤狀況。該方案用於辦公室、工廠、零售業、飯店旅宿業等商業環境。

FaceMe Smart Retail智慧零售分析解決方案，可透過店內攝影機的人臉辨識即時資訊，統計店內人流分布並分析年齡範圍、性別與臉部表情。該解決方案可協助零售業者彙整資料、洞悉顧客行為偏好，進而改善消費體驗。業者可透過瀏覽器快速檢視儀表板、分析報告，FaceMe Smart Retail也提供直觀的介面讓業者輕鬆管理店內多個位置的攝影機。

董事長暨執行長黃肇雄表示，這兩項商用解決方案證明人臉辨識在各個領域都具備極大的潛力，有各種應用的可能性，並推動企業AI數位轉型。