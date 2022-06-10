台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）今年5月營收雖然與去年5月齊平，但累計今年前5月營收近21億元，則比去年同期成長54.5％，而東哥在全球疫情第二年的2021年營業利潤率20.9％、以及淨利率18.8％，也比世界排名第2的義大利同業Sanlorenzo高出許多，直逼高端精品的品牌法拉利和愛馬仕。

東哥10日公佈今年5月營收2.99億元，比去年同期的2.99億元持平，累計今年前5月營收20.96億元，比去年同期的13.57億元，年增54.5％。

東哥指出，東哥遊艇具有多元整合營運模式，涵蓋製造、銷售及服務等業務，致力提供富豪船主一站式服務。成立迄今，專注於自有品牌經營，擁有卓越品牌聲譽，累積高品牌忠誠度的客戶群，建立高端精品形象及市場領先地位，排名全美第一、全球第三。

東哥表示，東哥營運優勢也展現於財務成果，獲利能力遠超越遊艇同業，以2021年為例，世界排名第2的義大利遊艇製造商Sanlorenzo，營業利潤率及淨利率僅10.7％、7.6％，而東哥營業利潤率及淨利率，則高達20.9％、18.8％，已逼近高端精品法拉利的25.2％、19.5％，並挑戰愛馬仕的40.0％、27.2％。