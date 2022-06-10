基隆高中弱勢生唐于田曾窮到沒錢買口罩，在各界鼓勵下考取6所國立大學，經百般思慮後，決定就讀東華大學，因為資工系助理教授簡暐哲是基中學長，「一定會像哥哥一樣照顧我」。

唐于田今天透過國立基隆高中臉書（Facebook）表示，國立東華大學資訊工程學系助理教授簡暐哲是基隆高中畢業大他10歲的學長，因為學長、學弟互相照顧是基中人的傳統，學長將引導他走向AI人工智慧的領域。

唐于田說，希望在大學可以資管、資工雙主修，朝有興趣的領域發展，在相關資源評估下而選擇東華大學。「我真的猶豫很久」感謝各大學的鼓勵，他會帶著這些鼓勵，朝夢想繼續堅持著。

基中校長鍾定先向中央社記者表示，東華大學疼惜唐于田，提出願意提供唐于田新台幣20萬元獎助學金，嘉義大學也可提供40萬元助學金，讓唐于田安心學習，不過，在媒體報導前，校方已為他準備近50萬元就學和生活基金，也有企業家願意每月贊助唐于田1萬元生活費。

鍾定先說，基中是有愛的環境，學長很照顧學弟妹，簡暐哲曾與唐于田聊天，表達願意帶領唐于田朝資工方向前進，在衡酌自身的興趣能力，充分了解各校各項的學術、生活等條件後，唐于田決定就讀東華大學資訊管理學系智慧商務與知識管理組，基中也充分尊重與支持。

鍾定先表示，現今各級學校還有許多如同唐于田的孩子，在生命逆境中力爭上游，也請社會大眾發揮大愛多予以幫忙，可以透過捐款各校402教育儲育專戶，協助這類孩子安心就學。

唐于田是基隆高中數理實驗班學生，從小與父親相依為命，父親原本開計程車維持生計，因為一場病而癱臥在床，家庭瞬間失去經濟來源。

當時的唐于田沒有多餘錢買口罩，1天只能吃1個便當，且還必須與父親一起食用，家裡沒錢叫瓦斯，結果洗了3個月冷水澡感冒；曾經在全校集合時，只有他沒有口罩，因為他沒錢買。父親過世後，他將積累的獎助學金繳醫藥費都不夠，更不用說還有喪葬費，最後是在各界雪中送炭下才度過難關。

唐于田一度想放棄人生，在師長和各界鼓勵下，一舉考取東華大學、國立屏東大學、國立台東大學、國立嘉義大學、國立聯合大學與國立勤益科技大學6所國立大學。（編輯：屈享平）1110610