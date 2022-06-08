國立基隆高中唐于田在家中遭受鉅變之際，仍奮力考上6所國立大學，在經過媒體報導後，各方愛心湧入基中。唐于田透過學校臉書粉專喊話，感謝許多人願意幫助他，請不用擔心他，也不用再捐款給他。

唐于田就讀基中時，因為家中獨挑經濟大樑的父親病倒，他只能一天吃一個便當、學測前的時間都用來陪伴住在加護病房的父親。但學測後，父親撒手離世，他還得把好不容易省下來的獎助學金拿來支應醫藥費及後事。但他成功地考取了6所國立大學，也讓幫助他的基中師長們感到非常欣慰。

唐于田的故事經媒體報導後，有許多民眾湧進基中粉專，希望能夠協助他後續求學的花費。唐于田也在學校的粉專表示，感謝許多人願意幫助他，讓他受寵若驚。但校內老師、家長與基中校友們的捐款已經夠他負擔大學學費了，他相當知足與感恩。

唐于田也引用周杰倫歌曲《稻香》裡的歌詞「珍惜一切，就算沒有擁有」，他擁有了許多人的鼓勵，會更珍惜一切。他表示，分享自己的故事是希望基中的學弟妹能夠珍惜目前擁有的一切，因為這是他目前唯一能夠回饋基中的方式。他也希望日後也能盡自己微小的力量來幫助許多需要幫忙的人，回報大家的恩情。

國立基隆高中校長鍾定先表示，唐于田是個貼心、知足感恩的孩子，也希望他的經歷，能讓更多的孩子明白自己擁有的應該珍惜，也應該自立自強、靠自己努力。