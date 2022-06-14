行政院顧問鄭宏輝今（14日）在臉書PO文分享，他走訪新竹市柴橋里，發現柴橋里人文關懷協會是一個非常溫暖的地方，不但有許多熱情的大哥大姐，同時里長黃桂蘭更貼心替他著想，怕他因為跑行程餓肚子，特別準備兩份便當讓他帶回去吃，這也讓鄭宏輝直言，「可能是里長有讀到我心裡的想法，知道我好想吃這個豐盛便當」，引發討論。

鄭宏輝今日在臉書指出，柴橋里過去因為里民多，他當選第一屆新竹市議員的那年，柴橋里再劃出明湖里、湖濱里。現在柴橋里民約有6千人，長輩超過1千多人，鄭宏輝提及，「鄰里間關懷照顧成為長輩們生活的支柱之一」。

鄭宏輝強調「柴橋里人文關懷協會就是一個溫暖的地方」，他更隨文附上圖片，現場送出的便當都是由大哥大姐們親手料理，菜色超豐富，有一大塊魯排骨和滿滿小菜，令人食指大動。

鄭宏輝也很感謝現場十幾位夥伴熱情付出，就算天氣滴滴答答下著雨，仍不辭辛勞一大早就來準備，最後黃桂蘭也貼心地替鄭宏輝準備了兩份便當，讓鄭宏輝可以帶回去吃，這讓鄭宏輝笑著說，「可能是里長有讀到我心裡的想法，知道我好想吃這個豐盛便當」。

此篇文章一出，許多網友也紛紛留言「揪感心里長」、「走入基層，了解鄉親需求！加油！」、「里長也好熱心，關懷站的志工團隊更是無話可說，真的辛苦默默付出」。