看到唐于田的剛毅堅強，嘉義大學規畫提供他近40萬助學金和校內工讀機會，希望唐于田能安心來嘉大就讀。（嘉大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

基隆高中學生唐于田曾窮苦到沒錢買口罩，1天只吃1個便當，甚至把獎助學金用來支付父親醫藥、喪葬費，不輕言放棄的他申請入學一口氣錄取6所國立大學，看到唐于田的剛毅堅強，嘉義大學規畫提供他近40萬助學金和校內工讀機會，希望唐于田能安心來嘉大就讀。

嘉大校長林翰謙指出，唐于田報考嘉義大學資訊管理學系獲錄取，考量到他的家境生活並不富裕，只要他來嘉大就學，校方可提供清誠教育事務基金會獎學助學金入學第1年8萬4638元、余傳韜校長紀念助學金分年共20萬元，以及員生消費合作社每月2000元助學金，校內工讀機會等。

嘉大為紀念前校長余傳韜博士對學校的付出，募集各區校系友會、熱心校友、各界企業人士及校內同仁捐款而設立余傳韜校長紀念助學金，目前款項已逾千萬元，主要用於扶助家境清寒、遭遇困境或弱勢家庭且成績優良的學生，每人每年可補助5萬元助學金。

另校方指出，清誠教育事務基金會獎學助學金也將補助唐于田第1年註冊費及住宿費用，並逐年經會議審議補助獎助學金，同時嘉大員生消費合作社熱心公益不落人後，每月會提供2000元助學金，希望田同學有所成，未來也能回饋社會。

林翰謙說，唐于田錄取的學系位於嘉義市新民校區，嘉義市是全台幸福城市第一名，Youbike公共自行車近乎一里一站交通便利，生活所需的支出比北部開銷低，非常歡迎北部學生南漂嘉大就讀，享受南部的陽光與人情味，尤其嘉大的師長都非常親切，校友們也都樂意提攜後學，對經濟上確實有困難，但學習態度積極進取的學生，皆予以最大的協助。