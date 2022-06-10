聯發科（2454）公告5月合併營收達520.76億元，寫下歷史單月第三高。法人指出，雖然有全球通膨及中國智慧手機需求減弱等影響，但預期第二季在天璣9000／8000、WiFi 6及電源管理IC等產品線出貨續旺帶動，單季合併營收可望如預期達成財測目標。

聯發科10日公告5月合併營收520.76億元、月減1.0％，創歷史單月第三高，相較2021年同期明顯成長26.0％。累計2022年前五月合併營收達2,474.12億元、年成長26.0％，改寫歷史同期新高。

根據聯發科先前釋出第二季營收財測，單季合併營收將落在1,470～1,570億元區間，相較2022年第一季成長3～7％，毛利率將為47.5～50.5％。法人預期，聯發科第二季合併營收仍可望順利達成財測預估值，不過受到客戶調整庫存影響，單季合併營收將為財測中間值，依舊可望改寫單季歷史新高。