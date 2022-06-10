聯發科(2454)5月營收月減少1.04%、年增加26.01%，創歷史第三高，以第二季財測來看，聯發科6月營收只要有422.99億元，就可以輕鬆達陣財測，第二季營收極有機會再創新高。

聯發科5月營收520.76億元，月減少1.04%、年增加26.01%，為歷史第三高；累計前5月營收為2474.12億元，年成長33.07%。

儘管手機市場雜音不斷，尤其於是聯發科主要是市場大陸，故導致市場對聯發科2022年成長展望之擔憂升溫，惟聯發科今年積極拓展非大陸市場，加上5G天璣產品毛利率優於平均，在非手機領域上，Wi-Fi 5升級至Wi-Fi 6/ 6E與電源管理IC(PMIC)、網通產品市占率提高，這些成長業務約佔聯發科營收30%，其動能可抵消智慧家庭與電視業務疲弱之影響，故法人依舊看好，聯發科未來三年營收年複合成長15%之展望仍可達成。

以美元對台幣匯率1比28.5計算，聯發科預估第二季營收將在新台幣1470億至1570億元之間、季增3%至10%、年增17%至25%，營業毛利率則預估將為49%±1.5%，費用率預估將為24%±2%。

聯發科4月、5月營收分別為526.25億元、520.76億元，聯發科6月營收只要達422.99億元，就可以輕鬆達陣財測，由於聯發科第一季營收1427.11億元，為歷史新高，換言之，聯發科第二季營收再攻頂意味濃厚。