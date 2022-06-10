遊戲廠商智冠科技（5478）公告5月營收4.83億元，月增3％，5月受惠節日效應，帶動線上購物代收付交易與數位廣告投放需求成長，1月～5月累計營收24.47億元，年減14.2％。

回顧5月營運，中華網龍自研手遊《天子傳奇S》已於5月24日正式推出，為慶祝上市及端午假期，遊戲內也舉辦各式豐富活動，並於本週新增開放每日戰場「據點爭奪體驗賽」等玩法，並將在6月完整貢獻單月營收。

此外，《吞食天地M》中國版本迎接上市一周年，6月周年慶典活動開跑，免費送限定武將、虛寶好禮及多項優惠回饋。

遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》為期兩個月的年度活動「軍團爭霸賽」，6月逐周展開列強晉級賽程，透過國戰競技及賽事直播、競猜等互動，促進玩家參與熱絡。《完美世界2 Online》將於本月底重啟「領土爭霸戰」玩法。智冠表示，遊戲新幹線也積極籌備遊戲新作，今年計畫代理推出二次元類型等多元產品，增添下半年營運動能。

藍新科技線上代收付業務5月受母親節及端午送禮需求帶動，而6月各家合作電商亦推出618購物節活動，挹注營運增溫。

此外，藍新金流捐款平台今年持續開發多項功能，提供符合國際資安標準的多元收款服務，並新增捐款頁與社群平台連動，讓受捐單位可以快速推廣及傳遞捐款QR Code，便捷開啟募捐活動。