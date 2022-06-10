圖為演員吳米娜（中）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

「台北表演藝術中心」即將正式開箱營運，9日明華園舉行全新作品《東海鍾離》記者會，圖為演員吳米娜（右）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

「台北表演藝術中心」即將正式開箱營運，9日明華園舉行全新作品《東海鍾離》記者會，圖為演員吳米娜（右）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

演員李郁真（東華帝君）（左）、劉元易（玄天上帝）（右）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

演員劉元易（玄天上帝）（左）、李郁真（東華帝君）（右）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

明華園舉行全新作品《東海鍾離》記者會，圖為演員陳昭婷（左）、孫翠鳳（右）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

演員孫翠鳳（左）、陳昭婷（右）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

演員姜琬宜（左）、陳昭婷（右）在全新作品《東海鍾離》記者會中演出片段。（陳俊吉攝）

演員孫翠鳳（左）、台北表演藝術中心執行長王孟超（右）合影。（陳俊吉攝）

團長兼藝術總監陳勝福表示，《東海鍾離》場面浩大，北藝中心很勇敢，要在疫情當中開幕了，明華園更加勇敢，接下這個棒子，所以老闆交代，每個要確診就趕快，趕快確診完，趕快隔離完，就出來表演。（陳俊吉攝）

歷經十年的漫長等待，眾人引頸期盼的「台北表演藝術中心」即將正式開箱營運，開幕季首檔節目特別邀請明華園總團開箱演出，9日明華園舉行全新作品《東海鍾離》記者會，《東海鍾離》是國家文藝獎劇作家陳勝國2022年度新作，從「李鐵拐」到「鍾離權」經過了35年，編寫八位神仙成仙的故事，不希望過度渲染「神蹟」，而是著重在這些平凡人，經過努力打拚、認真過生活的日常中，因緣際會邁向神仙之路，每一個神仙的故事，都賦予不同的探討主題，而《東海鍾離》想談的是「抉擇」!「鍾離權」經過聖賢、神仙的度化，要上蓬萊？或不上蓬萊？最後還是必須由他自己做決定，身為凡夫俗子的我們何嘗不是如此。

《東海鍾離》7月2日、3日將於臺北演術中心大劇院演出3場，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，新世代演員陳昭賢、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜、姜琬宜、柯進龍、張閔鈞等人共同演出，演出陣容以青年演員為主，明華園總團的舞台也保持開放的態度，接納優秀的歌仔戲青年演員「打開可能」，給他們舞台讓他們「成為可能」，呼應北藝中心的「打開可能、成為可能」。

《東海鍾離》為台灣民間八仙傳奇故事中「漢鍾離」成仙的故事，是明華園總團最具代表性的「八仙傳奇系列」最後壓軸的作品，從1987年《蓬萊大仙》到2022年《東海鍾離》，明華園的八仙終於到齊。藝術總監陳勝福總團長表示：為了北藝中心的開幕演出，明華園總團等了好多年，檔期改了又改，終於讓八仙的最後一仙在今年順利登場，然而這幾年又受到疫情的影響，不少演員也陸續確診，整個大環境都在改變，我們加速傳承接班的計畫，幕前幕後同步啟動，不僅是舊戲碼的經典再現，更希望在傳統戲骨中多加一些年輕的元素，吸引年輕人能加入傳統戲劇的行列。