佩特里波科萊寧演出過程彷彿將自己10年來滿腔憤慨、血淚宣洩其中。（天馬行空提供）

芬蘭當代最受矚目的導演之一泰穆尼基，為視障演員佩特里波科萊寧量身打造電影《不看鐵達尼號的男人》在國際影壇大放異彩，榮獲2021威尼斯影展地平線拓展單元觀眾票選獎肯定。導演表示，起初兩人計劃拍攝的是部短片作品，然而隨著劇本愈來愈完整，逐步發展成為了一部長片作品。

佩特里波科萊寧本身罹患與片中角色相同的疾病「多發性硬化症」，一直懷抱演員夢的他，2000年畢業於赫爾辛基戲劇學院，正式展開演員生涯，然而卻在2013年因病魔侵擾而亂了套，被診斷罹患「多發性硬化症」的他被迫中斷演藝工作，雙目也漸漸失明，從此只能仰賴輪椅行動。他坦言花了很長的時間走過大部分病友都經歷過的3階段拒絕、憤怒、接受，並在好不容易有機會與泰穆尼基導演聯絡上，重拾圓夢的機會，是一段血淚交織的旅程，因此相當能體會片中主角為見所愛之人，努力克服一切，把握每分每秒的心情。

對於此次合作，導演泰穆尼基表示2人一開始便達成共識，並非要拍關於佩特里的紀錄片或傳記故事，而是打造一個與佩特里遭受同樣疾病侵擾的男人，去經歷一段追尋自由的虛構旅程。該片也是佩特里演員生涯中首次挑大樑演出主角，他感動表示：「能完成這部作品我感到很驕傲，演出過程中我彷彿將自己十年來滿腔憤慨、血淚宣洩其中。」

他在片中精湛、真摯的演出也讓他一舉囊括2座影帝獎座。同時，他也不忘鼓勵每個和他一樣飽受疾病、挫折所苦的人：「永遠不要忘記做夢的能力，如果不勇敢地做夢，生命將一無所獲。有想做的事情永遠不要找藉口拖延，因為你永遠不知道下一秒等在眼前的是什麼。用盡全力活在當下吧！」《不看鐵達尼號的男人》將於6月24日在台上映。