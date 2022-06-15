陳薇將沈昭良的《築地魚市場》作品以大型輸出方式展示在長庚大學校園內。（主辦單位提供）

陳薇《The Moment you make a choice》，錄像＋複合媒材裝置。（受訪者提供）

展示於長庚大學內的《縫》，由姚宏易（原創）， 王耀億執行製作。錄像裝置。（受訪者提供）

蔡佩珊展出作品《負空間》，複合媒材裝置 。（主辦單位提供）

藝術的風吹進校園！長庚⼤學藝⽂中⼼近年推廣校園藝術不遺餘⼒，廣邀各界藝術家駐校創作，讓美學種子深植各個⾓落，感受藝⽂能量的凝聚。繼去年(2021年)邀請知名影像團隊三乘影像事務所執⾏長陳薇擔任駐校藝術家，在長庚藝⽂中⼼以「旅⾏·城市·電影的機遇與巧合」為主脈絡策展，邀請電影配樂家林強、⽂學家羅智成、導演沈可尚、攝影指導林哲強、劇照師蔡正泰、劇照師劉振祥、演員雷婕熙、總編輯黃威融等資深創作者，譜出「拍電影⼯作坊」、「⼤師講座」、「露天電影」與「駐校藝術展」等多檔活動，企圖帶來不同觀看視野與思考⾓度，今年2022 「春⽇藝術節·藝術粉」，駐校藝術家陳薇以策展⼈的⾝份再次透過影像藝術再詮釋，以四⼤主題與跨界藝術家聯⼿展演，打破場域的侷限性，重新演繹新視界。

近年全世界興起⼤地藝術祭、地景藝術節，跳脫美術館的封閉性，透過⼤型、跨界與場域結合的傳達形式，呈現作品的張⼒與獨特性，⼀幅畫、⼀座裝置展不再只有單⼀形式或獨⾓戲，藝術家思考如何讓作品與空間環境對話，乃⾄把當地的⽇常風景放進創作源頭，激盪新的創作與敘事⽅式。「春⽇藝術節·藝術粉」以校園為創作基地，邀請各領域藝術家在特定場域進⾏展覽創作，親臨現場以地景的感知與在地⼈⽂的觸 動，⽤作品與當下的空間及⼈群傳遞意念，蘊含經典⼈性的探索與即興的直覺思考。

2022長庚⼤學《春⽇藝術節·藝術粉》跨域藝術展覽， 規畫「裝置＋影像＋⾳樂＋ ⽂學」複合媒材作品，在這個記憶、反映、投射未來的校園場域，以藝術粉絲窺奇的⾓度，「旅⾏在電影.⾳樂.⽂學」遇⾒陌⽣的發現；期待這些細微的、不容易被察覺的思考，透過藝術形式的展演，在不⾃覺中被潛移默化，被植入美學、觀點、省思和療癒。⼀樣的校園，多重的視⾓，在疫情侵擾下，抽離被現實雜訊籠罩的氛圍，啟發、沈澱、察覺內⼼與想望。

策展⼈陳薇⾝為重度電影迷與影像⼯作者，2002年⾃紐約Parsons複合媒材設計研究所學成歸國後，曾為台灣第⼀家藝術電影主題館「光點台北」籌畫開館及影展策畫。2003 年成立三乘影像⼯作室，長期投入電視廣告、電影與紀錄片拍攝，飽滿的創作能量與⽂學敏感度，展露在各個影像作品中，近年觸⾓更是延伸⾄裝置藝術策展， 2016年以建築為題邀請歐洲建築家Perer Cook 等⼈策展「⼩攤⼦」，榮獲台北設計

之都徵選活動補助⾸奬。同時身為台灣新視覺藝術創作者發展學會理事長的她，整合更多優秀團隊與創新內容，深耕台灣視覺藝術與跨界創作。這次跨域藝術展覽她以裝置＋影像＋⾳樂＋⽂學的複合創作，梳理⽂學與視覺的結構、裝置與影像的交織，深入五感感知，透過觀看、聆聽讓存在於我們⽇常的藝術，有了新的連結，更重要的是，校園藝術的潛移默化，在時間與空間流動、碰撞出的引⼒和拉⼒，觸動更多未發現的⾃已與藝術共鳴的⼒量。藝術家姚宏易／執⾏藝術家王耀億《縫》以錄像作品呈現⼈們對道德的窺奇， 反思⽇常迷路在雲端平台中不斷展演虛擬的⾃⼰。攝影家沈昭良《築地⿂市場》選錄於原展覽主題的3件攝影作品貼籤包覆於⼤樓外牆，照映出「⿂、⼈，補、買，活、亡，時、空」之相⽣相怨無處可逃的鏈結關係。藝術家蔡佩珊《負空間》讓觀者體驗四⾯鏡⼦的複合媒材裝置，思索以為你看得⾒的，其實你看不到的背後的存在；超越了⾃⼰的視線所能觸及的事物範疇。

藝術家陳薇《The Moment you make a choice》以一個電話亭響起的鈴聲，讓人們在不自覺或自覺的當下，做了選擇。複合媒材裝置述說宿命的機遇與巧合只能對著無限揮拳。

「⽂學是視覺經驗的結構，是思考的源頭，是藝術傳達的基礎。裝置與影像的交織，創作與思考的累進，藝術與傳遞的衝突。電影、⾳樂、⽂學在藝術結構上及敘事演繹上，如何相互深化及影響⼈們對於藝術形式的感知及情緒的共感？那些微⼩的⼒道是如何轉化成巨⼤的動⼒？」策展人陳薇透過此展，期許長庚大學《春⽇藝術節·藝術粉 ART FAN》，讓師⽣與更多⼈走進藝術、走進創作者的敘事空間，進而了解自己的生活。