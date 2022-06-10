美國科技股止跌，投信法人表示，外資回籠、內資持續偏多操作，加上上海解封、股東會旺季，將增添基本面題材動能，有利延續台股6月的反彈行情。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，台股本波自4月以來下跌，除了受美國加速升息衝擊之外，也反映電子業庫存進入調整週期，不過，仍相對看好產業較正向的車用電子、伺服器、Data Center或將受惠晶圓代工產能釋出的類股；傳產方面，主要看好現金殖利率較高的類股，可望相對獲得市場資金青睞。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，全球在俄烏戰爭、疫情、升息等多重利空干擾下，普遍下修經濟成長，然而台灣GDP在亞太地區中仍顯穩健，主要是台灣有越來越多產業像是半導體、電動車、航運、塑化加工等在國際市場嶄露頭角外，全球最先進的供應體系及掌握科技產業關鍵技術都是推升台灣經濟成長的火車頭。

元大投信表示，台股今年震盪加劇，投資人布局率先瞄準績優大型股，例如晶圓代工龍頭台積電的零股交易活躍，反映市場資金朝向「穩、大、優」的投資標的靠攏。而台股基金也出現大型股的基金受到青睞，顯示國人不僅把握行情低點布局，也重視風險的平衡管理，因此青睞長期績效穩健的大型股標的。