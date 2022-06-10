美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，超乎前值及市場預期的8.3%，創1981年以來高點。10年期美債殖利率升至3.088%。美股周五（10日）早盤3大指數開低，道瓊工業指數暴跌逾600點，那斯達克指數重挫近2%。

截至台北時間21點33分，道瓊工業指數下跌604.14點（或1.87%），暫報31668.65點；那斯達克指數下跌270.58點（或2.3%），暫報11483.64點；標普500指數下跌69.64點（或1.73%），暫報3948.18點；費城半導體指數下跌40.33點（或1.37%），暫報2897.46點。

5大科技巨頭全面下跌，蘋果、谷歌和亞馬遜均跌逾2%，網飛大跌超過5%；微軟跌約2.5%；銀行股普遍都有超過2%的跌幅。半導體類股方面，輝達重摔2.7%，艾司摩爾、恩智浦跌逾1%，超微逆勢上漲0.6%，台積電ADR小跌0.2%，聯電ADR跌0.3%。

美國勞工部公布5月CPI，年增8.6%，高於前值和市場預期的8.3%；月增1%，亦高於市場預期0.7%，續創1981年以來新高。排除波動較為劇烈的能源、品價格後，5月核心CPI年增6%，高於預期的5.9%；月增0.6%，超出預期的0.5%。