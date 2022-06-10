受惠中國五一長假後陸續解封，遞延訂單挹注，以及高階淨水器家電出貨持續放量，車用電子與生活科技系統大廠元山科技（6275）5月營收3.92億元以歷史新高之姿、重返年增走勢，年增率達17.42％，另累計前五月營收16.68億元，也順利轉正，較去年同期成長1.91％，同步寫下歷年同期新高紀錄。

元山5月營收攀高枝，終結連二月營收呈年減的窘況，順利帶動年增率重返正成長，推測車用動能是一大挹注。

元山指出，旗下車用風扇終端需求持續強勁，不單歐系車廠積極拉貨，中系客戶的電動車事業亦開始放量，由於車用領域在通過認證後不易更動供應商，訂單穩定度極高，元山樂看車用風扇將可持續穩健貢獻營收。

元山除既有的中系車廠客戶仍持續開發電動車做專案布局外，也著手開發其他中系車廠客戶，為因應市場需求，塔崗廠在建廠之初，即採新一代智慧生產規格來建廠，最大產能可達120萬台；不單是大陸的廠區展開擴產，近期台灣生產基地亦將啟動擴廠計畫，並同步規劃運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，新產線最大產能估可達120～150萬台，預計在三至五年內落成啟用。

展望未來，元山指出，今年第二季初雖略有受到中國防疫政策影響，然5月份已回到正常出貨節奏，訂單僅遞延認列，市場需求並未因此消失，加上生活科技事業傳統出貨旺季挹注，高階淨水器家電持續出貨放量，元山樂看今年營運將呈現先蹲後跳走勢，下半年展望仍審慎樂觀。