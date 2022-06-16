金融科技（FinTech）浪潮崛起，永豐金控攜手政治大學國際產學聯盟共同舉辦「校園商業黑客松競賽」，探掘具備潛力的未來人才，永豐金16日指出，比賽結果出爐，由政治大學「壹陸柒腰內肉」團隊以「遊點豐－遊點回饋暨團體分帳系統」專案勝出，展現青年世代對未來金融科技的前瞻想像。

永豐金控總經理朱士廷表示，永豐與政大合作從2019年起迄今，近三年的合作中開創了許多成果，此次有將近250名來自22所大學的學員一同參加黑客松競賽，激盪出很多值得重視的創意，期盼參與黑客松競賽年輕學子能夠透過競賽，讓校園學習與職場實戰無縫接軌，共同打造新世代數位金融服務。

競賽主辦方之一、政大金融科技研究中心主任王儷玲表示，數位時代下，民眾的需求改變很快，金融產業人才亟需轉型，同學應儘早累積跨領域技能與創新能力，透過參與商業競賽舞台，展現學生實作創意和活力得以被外界看見，才能成為台灣新時代的金融精英人才。

本屆「校園商業黑客松競賽」以「數位金融」、「零售金融」、「支付金融」、「綠色金融」與「投資理財」等五大面向徵件，總計55件提案報名，共22所大學、近250名學生參賽，歷經初、複選後，最後由10組團隊入圍決選。永豐金控表示，由子公司永豐銀行、永豐金證券的高階主管透過線上一日工作坊進行1對1指導，讓學生決賽簡報可以更貼近商業實務。

決選則由永豐金控、子公司高階主管及政大國產聯盟等擔任評審，最終由「壹陸柒腰內肉」團隊獲得競賽殊榮。競賽評審團指出，「壹陸柒腰內肉」團隊具備看準「旅遊+金融」的趨勢，發想出「遊點豐」旅遊回饋和分帳系統，具備結合客戶需求與業務情境並同時實現金融、產業與社會環境三贏的永續經營思維，除可獲得10萬元獎金外，同時也將獲得永豐金控或子公司實習資格。