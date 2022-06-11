《捍衛戰士2》引爆5、6年級生的懷舊浪潮，關鍵角色幾乎全數歸位，阿湯哥身邊的女主角則換人演。女教官凱莉．麥吉莉絲無緣現身續集，讓無數鐵粉為之抱屈，而她跌宕起伏的人生故事也再度被攤在陽光下。

《捍衛戰士》的Charlie是凱莉．麥吉莉絲（Kelly McGillis）演藝生涯中最出名的角色。金髮飄逸、淺笑時嘴角輕揚起一抹艷紅，和湯姆．克魯斯（Tom Cruise）像跳探戈般的調情戲碼，已經凍結在影迷的回憶裡。

36年過去，迎接65歲生日的凱莉不再活躍於娛樂圈，從她最近一次演出的電影可看出身形明顯豐腴不少。2年前續集宣布開拍時，她就不在演員名單上。

面對媒體追問，凱莉說：「我老又胖，是我這個年紀該有的模樣，但我接受這樣的自己，不管別人說什麼。」對於年華老去沒有糾結，且感到自在。

●《證人》、《控訴》、《天上人間》才貌兼備

金髮藍眼的凱莉擁有英德血統，臉型細緻而優雅。高中輟學後，進入紐約茱莉亞學院和加州太平洋藝術表演學校就讀，還沒畢業就收到片約。出道的第二部電影和哈里遜．福特（Harrison Ford）演出《證人》，飾演艾米許人的單親媽媽，深邃的雙眼傳達溫柔堅定的深情，入圍金球獎和英國奧斯卡BAFTA，更贏得《捍衛戰士》的演出機會，成為全球知名的好萊塢性感女星，星運衝到高點。

●走過《控訴》的受害歷程 重新檢視人生

凱莉在改編自真實事件的性侵庭訊片《控訴》原本獲邀演出性侵受害者，但她爭取演出檢察官，理由是：她有過類似的悲慘遭遇，並不想在電影裡重現，但藉由詮釋執法者，幫助她探究被侵害的心理狀況。雖然如願演出，往事的包袱仍讓她吃足苦頭，甚至影響了演藝事業。

「拍這部片期間，那些暴力場面又歷歷在目。」在踏入演藝圈前，凱莉曾在紐約市的租屋處被兩名暴徒入侵，她遭到性侵和毆打，一度以為自己活不了。幸運獲救後，在漫長又痛苦的療傷歷程中數度掙扎迷失。凱莉出現失眠、飲食障礙、也常感到恐慌而喘不過氣，而且害怕靠近人群。因為身心嚴重失調，一下子胖了超過10公斤，也開始沉迷於酒精和藥物。

「我意識到我會毀掉自己，所以我想改變。」凱莉逼自己接受治療同時，正是演藝事業迅速起飛的階段，《證人》和《捍衛戰士》讓她家喻戶曉，走下鏡頭卻得繼續面對尚待復原的累累傷疤。凱莉無法自由行動、擔心和陌生粉絲接觸，成名帶來的壓力，以及創傷的加乘下，幾乎把她打趴在地。

「拍完《控訴》，我似乎也把體內的惡魔徹底趕走。」《控訴》讓剛念完大學的茱蒂．佛斯特（Jodie Foster）囊括了奧斯卡獎和金球獎女主角，演員排序第一的凱莉似乎被遺忘。凱莉也在此時決定轉身，開始經營電視和舞台劇，並先後步入兩段婚姻、生了兩個女兒。看似安穩平凡的生活，在她真誠面對自己的性向後，又掀起波瀾。

●結束婚姻，52歲宣佈出櫃

「我一度以為被侵犯是我的錯，因為我是同志。」凱莉受訪時透露，在青春期就隱約意識到自己的性向，但從未正面看待，還試圖透過婚姻自我說服。感情路繞了一大圈仍回到原點；過不了的關，終究還是自己。

「這是我找回自己的重要一步，」凱莉在52歲宣佈出櫃，和認識十年的女友正式登記為伴侶關係。雖然兩人仍分道揚鑣，但這段歷程影響她的下半人生。「我可以決定愛誰、再也不用假裝。」

●人生重新排序，演戲不再是唯一

凱莉除了偶爾參與演出，主要的工作是在片場和學校教導演戲，並在勒戒中心輔導酗酒與藥物成癮病患，「我清楚絕望的感覺。只要有人願意伸出手，就足以改變人生。」

36年前的老片續拍造成轟動，凱莉相形之下黯淡無光。即使在好萊塢一閃即逝，凱莉仍正向看待：她並非被好萊塢放棄，而是為自己做了新的選擇。「我的人生順序不一樣了，比起演戲，其他事更重要。」凱莉坦言仍熱愛表演，但她決定先照顧家庭和自己。「可以自由掌控人生的速度和方向，是幸福的，我很珍惜。」