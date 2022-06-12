【愛傳媒藺奕專欄】最近，我時常覺得自己活在憑空杜撰的架空劇裡。當媒體和社群對當下防疫亂象和官員吹噓感到嘖嘖稱奇、沸沸揚揚，大家留言的情緒都很激動。

但當我放下手機走出門，在大街上，捷運、餐酒館和電影院裡外，我就有一種很强烈的知覺，那就是一切都不會有任何改變的。人已經殺過了，血也流完了，呼～還好沒輪到我，最糟糕的時刻似乎都挨過去了，那就應當慶祝、應當有煙花。

執政者的騙術再度得逞，繼續把所有人的尊嚴和智商踩在地表吃沙。哎，誰不也只是一個在生活為奴、在職場為婢、為政客陪笑的牛馬呢。

大家都太累了。

前一陣子我在某場合遇到中央官員，我先奉承、再挖苦，他那影帝級的反應，你們真應該看看那張容光煥發的嘴臉。

模擬的情境概略如下；比如有女歌手奉承說藺哥～你跟日本名導是枝裕和氣質很像耶，我很平靜地說，我們各有千秋。然後她連忙挖苦說她是逗我的，挑明說自己再有自信也說不出自己跟梅艷芳各有千秋這種無恥的話。

她絕對不會想到我又補上一句。

「我覺得自己跟湯姆克魯斯更像，難道妳沒發現嗎？」

别說了～她快瘋了！你他媽跟湯姆克魯斯唯一的像，就是你們都追到比你們更強的老婆你造嗎！

這些在位者嘴皮子翻滾，我經常不確定他們到底在說些什麼，看著身邊每個人動情地點頭與附和，我只好避開所有合照、說妻管嚴早早走人，覺得自己真是不合群，快完了。

宋美齡生前曾經說過：「我要比我所有的敵人都活得長。」直白講就是：「我倒要看看你們一個個都是怎麼死的。」

這句話真勵志啊！疫情殘忍，更要好好的活著，請大家保重身體，耳聰目明地、在那些人被架空之前好好活下來。

作者為文學奬得主

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