宏碁618購物節即日起登場，此次不僅推出了全新Acer環保筆電TravelMate Vero就享隨貨送Vero環保托特包，主打以環保3R的概念，Reduce減耗、Reuse再用、Recycle回收，去打造的商務款Vero新品，搭載Intel Core i7 處理器，強化資訊安全，提供軍規等級的防護力與耐用度，即日起開賣，現更享隨貨送Vero環保托特包優惠。

宏碁電競熱銷款Nitro 5，定價5萬1900元，另有優惠款定價3萬9900元到4萬5900元，通路限時加碼特惠，限定款登錄加送500元即享券。（宏碁提供）

另外還有大螢幕學習筆電Aspire 3促銷期間2萬元有找即可入手，還有同時滿足工作與娛樂需求，就有電競熱銷款Nitro 5限定款登錄加送500元即享券，而向來深受消費者歡迎的輕薄時尚筆電Swift 5指定款，更享限時下殺7000元優惠，7月10日前買指定筆電及Aspire TC-1750、Aspire XC-1750、Nitro 50指定桌上型電腦機種，上網登錄周周抽65吋電視螢幕。