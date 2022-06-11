大陸介面新聞報導，大陸河北省唐山市機場路某燒烤店10日凌晨2點40分許，發生一起尋釁滋事、暴力毆打他人案件。多名男子搭訕不成，惱羞成怒，群毆兩名女子，警方姍姍來遲事件，經民眾拍下視訊，上網引發全大陸熱議眾怒。當地唐山市公安局路北分局6月11日發布警情續報稱：經唐山警方連夜開展工作，繼抓獲涉嫌在燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案件兩名主要犯罪嫌疑人之後，6月11日凌晨，又抓獲李某瑞等3名涉案人員。同時，唐山公安機關已組織警力赴外省對其他4名外省籍涉案人員進行抓捕。

6月10日，網傳兩段監控視訊。一段視訊中，餐館內一名男子走到一桌有三位女子的桌前，觸摸一名白色上衣女子背部，女子躲開後，該名男子掌摑其臉部多次。

另一段視訊顯示，兩名男子共同把一名長髮女子拽出門外到街道上，另有一名橙衣男子用瓶子擊打女子頭部。女子臥倒在地後，遭到兩名深色上衣男子持續踢打。一名白色上衣女子上前拉架，被一男子推倒在台階上。

澎湃新聞報導，6月10日網友發布燒烤店對女子群毆後。公安局機場路派出所回應，該燒烤店發生尋釁滋事暴力毆打他人案件，嫌犯鎖定唐山一燒烤店多名男子騷擾毆打女性，有出警，正在調查取證、驗傷。

10日下午，唐山市委常委、政法委書記來廣普表示，相關案件嫌疑人已經鎖定抓捕中。

澎湃新聞報導，6月10日17時許，唐山市公安局一名接警工作人員表示，案發當時已經接到報警並受理，正依法辦案中。該工作人員表示：「接到群眾報警後，當時就把人鎖定起來了，還在調查取證、驗傷的過程。」

《中國婦女報》評論指出，現場監控顯示打人者手段凶狠，肆無忌憚，令人膽戰心驚。視訊一經曝光立刻引發了眾怒。

評論強調，如此倡狂，置法律於何地？如此暴力，恐怕不止女性缺少安全感，普通居民都會感到自危！唐山警方通報多名男子騷擾毆打女生，幾名涉事者均難逃法網，終究會為自己的惡行付出代價。安全感來自於對一個個具體案件的及時處置，希望當地司法機構持續發力，讓敢於以身試法者受到嚴懲，讓包括女性在內的廣大群眾感受到公平正義，對社會安全度有著更強的信賴感。