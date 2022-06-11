俄烏戰爭已超過3個月，引發全球關注。台中科技大學國際貿易系教授李隆生表示，美歐禁運俄國石油引發油價高漲壓力，故透過開源的方式想減緩油價壓力，這代表俄烏戰爭已進入「耐力賽」，看誰先受不了；但進入冬天後會下雪的歐洲國家無法不開暖氣，若無俄羅斯天然氣日子會非常難過，故挺烏的西方陣營會想在冬季前拖垮俄羅斯，否則一旦進入冬季，局勢恐反轉。

李隆生是美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士，並曾於多所大學與校系擔任主任，有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。

李隆生今日（11）接受香港媒體《中評社》訪問指出，美國近日解除委內瑞拉石油禁令，允許委國原油銷往歐洲，這代表西方陣營與俄羅斯在經濟面上進入耐力賽，就看是西方陣營先受不了，還是俄羅斯先被拖垮。

針對俄烏戰爭局勢，李隆生分析，烏克蘭背後的靠山是西方陣營，雖西方領頭羊美國近期因制裁俄羅斯經濟，受到嚴峻通膨的後座力，短期內卻也不會收手，因為美國想複製冷戰時期拖垮蘇聯的模式，藉由經濟面讓俄羅斯束手就擒。他認為俄烏戰爭決戰時刻將在冬季前，一旦拖到入冬，歐洲供暖需求大增，將有求於俄羅斯的能源供應，屆時局勢可能反轉。