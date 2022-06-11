副總統賴清德11日上午造訪基隆城市博覽會，並在B展區的正濱舊漁會大樓參觀，包括基隆市長林右昌及立法委員蔡適應，都陪同出席。賴清德表示，基隆市在市長林右昌帶領下勵精圖治，看到這座城市賦予的新生命，也可說是他擔任市長8年的成績單。

11日上午，在賴清德參訪結束受訪時，林右昌表示，所在地的正濱舊漁會大樓是幢很有歷史的建築物，曾要被拆除改建商業大樓，但在基隆市府堅持下，將這幢建築保留下來，並透過漁會代表決議，將其捐給市政府。

市府也將其納入大基隆歷史場景計畫中，經過兩年修復，在時任行政院長賴清德的大力支持下，透過中央前瞻計畫，斥資1億多元經費，才有如今的成果。現在放進城博會展區中，納為藝術展區，今日也讓賴清德看到當時政策決定，如今開花結果。

賴清德指出，基隆原本就是座相當有特色的城市，它的地位，就像荷蘭的阿姆斯特丹或日本的橫濱、長崎，都是以海港為主的城市。如果民眾來基隆旅遊，就可以領略到文化之美、山海丘陵之美，也可以享用基隆美食。

賴清德表示，林右昌接任市長以來，率領團隊勵精圖治，在議會支持與立委的協助下，展現了各方面的成果。透過近距離的參訪，他也感受到基隆已經由老舊賦予了新生命，更讓民眾看到希望、感受到光榮。賴清德認為，城博會可以視為是林右昌市長8年的成績單。也希望繼任者能夠有很好的施政藍圖，在既有的基礎上，讓基隆持續進步。